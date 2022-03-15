رغم الحرب والوضع البائس.. اليمن تستقبل آلاف الأفارقة خلال شهر واعداد كبيرة من المغتربين العائدين من السعودية

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت المنظمة الدولية للهجرة امس الاثنين إن نحو 8 آلاف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر فبراير الماضي، كما عاد أكثر من أربعة آلاف مغترب يمني من السعودية وسط استمرار الصراع في هذا البلد الفقير منذ سبع سنوات.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير شهري لتتبع حالات النزوح ومراقبة المواقع الرئيسية لوصول المهاجرين وعودة المغتربين، بأنه تم تسجيل نحو 8358 مهاجرًا دخلوا اليمن خلال شهر فبراير مقارنة مع 5940 مهاجرًا في يناير كانون الثاني 2022.

وأرجعت زيادة عدد المهاجرين الواصلين لليمن إلى تحسن الأحوال الجوية وتدهور الوضع الأمني في إثيوبيا.

وأوضح تقرير المنظمة أن نحو 95 بالمئة من المهاجرين الواصلين لليمن قادمون من إثيوبيا، وجاء الباقون من الصومال.

من ناحية أخرى، قالت المنظمة إنها سجلت أيضاً عودة أربعة آلاف و685 مغتربا يمنيا من المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2022 مقارنة مع نحو 5760 في يناير كانون الثاني.

ويُعد اليمن منذ سنوات طويلة وجهة ونقطة عبور لمعظم المهاجرين من دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، صوب دول الخليج بحثا عن سبل حياة أفضل، ويقطعون في سبيل ذلك رحلات صعبة في ظروف قاسية.

وكانت المنظمة قد قالت في أواخر يناير كانون الثاني إن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن انخفض انخفاضا كبيرا منذ ظهور جائحة كورونا.

وتقول المنظمة إنه رغم استمرار الصراع الدامي في اليمن الذي يدخل أواخر الشهر الجاري عامه الثامن، لا يزال هذا البلد يمثل نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة إلى السعودية بحثا عن حياة أفضل.