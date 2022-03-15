روايتان حول مصير عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بعد انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه وصور من موقع الحادثة.. شاهد

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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سقط قتلى ومصابين اليوم الثلاثاء في انفجار استهدف موكب قائد ما تسمى قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات عبد اللطيف السيد في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية ان سيارة مفخخة انفجرت في رتل عسكري لقائد قوات الحزام الأمني، في منطقة الحجر بين جعار وزنجبار.

وأكدت المصادر لمأرب برس تعرض عبداللطيف السيد لاصابات متوسطة ، فيما قالت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للحزام الأمني، إن عبد السيد نجا من الحادثة دون تعرّضه لإصابة.

وتسبب الانفجار بمقتل 3 ثلاثة من عناصر الحزام الأمني وأصيب 11 آخرون طبقا لحصيلة اولية.

وقد تم نقل القتلى والمصابين إلى مشافي جعار وزنجبار، كما نقل عدد منهم إلى مدينة عدن.