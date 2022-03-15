واشنطن: الحرب في أوكرانيا تتسبب بارتفاع الأسعار في اليمن

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، الإثنين، أن أسعار القمح والسلع الغذائية تشهد ارتفاعا مضطردا في اليمن متأثرة بالأزمة في أوكرانيا.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أن الأزمة في أوكرانيا “ليست مجرد مشكلة أوروبية، فمنذ اندلاع الحرب ارتفعت أسعار المواد الغذائية باليمن ويستمر سعر القمح في الارتفاع”.

وتابعت قائلة “في مواجهة هذه التحديات رفض الشعب اليمني أن يفقد الأمل (..) في الواقع بدأ اليمنيون الأسبوع الماضي مشاورات منظمة مع المبعوث الأممي بهدف تقديم إطار جديد لعملية سلام شاملة”.

وأواخر فبراير/ شباط الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “من أن تصعيد الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد”.