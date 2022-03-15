الصين تعود للواجهه وتثير الذعر والهلع في العالم من جديد وتعلن عن أرقام وحصيلة صادمة في الإصابات حرب طاحنة ومشتعلة وانفجارات وصفارات إنذار بكييف وقصف عنيف على خاركيف استعدادات وتحضيرات واسعة في مأرب للتنفيذ الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال الجولة الثانية أوكرانيا تُغري المقاتلين الأجانب في صفوفها بالحصول على هدية ثمينة.. تعرف عليها سلطات مأرب تعلق على ما ورد في بيان منظمة أطباء بلا حدود الحوثيون يُصادرون منزل قيادي بارز في حزب المؤتمر الداخلية تكشف عن مصير المتورطين في صفقة تهريب صواريخ حرارية الى المليشيات عبر منفذ شحن أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف أزمة غذائية مخيفة....أول دولة عربية تكتوي بنار الحرب الروسية الأوكرانية ثمان دول حول العالم تتحكم في مصير لقمة عيش البشرية
الصين تثير الذعر من جديد سجلت الصين، الثلاثاء، 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ عامين.
ويأتي هذا الرقم القياسي في الإصابات اليومية مع تزايد تفشي المتحور أوميكرون على مستوى البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وفقا لبيانات لجنة الصحة.
ووفق تعليمات الحكومة، لا يمكن مغادرة مقاطعة جيلين أو التنقل من مدينة إلى أخرى من دون الحصول على تصريح من الشرطة.
كما سجلت الإصابات بين سكان شنغن وصولا إلى تشينغداو على الساحل، وحتى شينغتاي في الشمال.
وتواصلت حصيلة الإصابات المرتفعة في الصين بشكل منتظم منذ بداية شهر مارس الجاري. وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ التفشي الأول الواسع لـ"كوفيد 19" في مدينة ووهان أواخر عام 2019.
وسجلت الصين، منذ ظهور الوباء، حالات إصابة قليلة، وذلك بعد تطبيق الإغلاق الصارم، وتفعيل الحكومة سياسة "عدم التسامح".
وتقوم هذه السياسة على وقف انتقال العدوى بأسرع ما يمكن، من خلال الاعتماد على إغلاق حازم، وفرض حجر صحي إلزامي على أي حالة مخالطة لحالة إيجابية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الصينية قولها إنها مستمرة في الوقت الحالي في الالتزام باستراتيجية وقف انتقال العدوى.