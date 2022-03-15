استعدادات وتحضيرات واسعة في مأرب للتنفيذ الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال الجولة الثانية

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 171

عقد اليوم بمكتب الصحه العامة والسكان بمحافظة مأرب الإجتماع التحضيري للاعداد والتحضير للتنفيذ الحمله الوطنية ضد شلل الأطفال الجولة الثانية مارس 2022م والذي ضم مدراء الصحه ومنسقي التحصين بالمديريات وخلال الإجتماع اكد مدير عام الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي الى أهمية الحملات الوطنية الطارئه ضد شلل الأطفال والوصول إلى كافة المستهدفين في جميع القرى والتجمعات السكانية ومخيمات النازحين.

وأشار الشدادي إلى تكاتف الجهود في سبيل تحقيق الهدف المطلوب للحمله. مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل الفرق ومشرفي الفرق والمشرفين المركزيين والمحافظه في الجولة الأولى .

واستعرض في الاجتماع المؤشرات للحملة والنتائج والإحصائيات المحققة في الجولة الأولى الى ذلك استعرض في الاجتماع آلية التدريب للعاملين المشاركين في الحملة.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأولية ناصر السعيدي أن الاستعدادات جارية لانطلاق الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال الجولة الثانية والتي ستدشن في تاريخ 19مارس الجاري والتي تستهدف 175الف و942 طفل وطفلة منذو الولاده وحتى عشر سنوات.

ولمدة ستة أيام... ومن جانبه أوضح المشرف المركزي التحصين الشامي داوود إلى الجهود التي تبذل من قبل مكتب الصحة بالمحافظه والمديريات في والاستعدادات الجاريه للتنفيذ الحملة.. حضر الاجتماع نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي والدكتور علي ساريه منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة