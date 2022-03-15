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أوكرانيا تُغري المقاتلين الأجانب في صفوفها بالحصول على هدية ثمينة.. تعرف عليها

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني، أن المواطنين الأجانب المتطوعين للقتال في صفوف أوكرانيا سيكونون مؤهلين للحصول على جنسيتها.

 

وأضاف يفين يينين، اليوم الإثنين أن أوكرانيا تشكل فيلقًا دوليًا للدفاع الإقليمي يتألف من أجانب يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المعتدين الروس والدفاع عن الأمن العالمي.

 

وتابع – حسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية- :” إن عدد المتطوعين الأجانب آخذ في التصاعد”.

 

واستطرد قائلا : “هؤلاء الأشخاص يوقعون عقدًا، وسيحصلون على جواز سفر عسكري، يحل محل تصريح إقامتهم”.

 

وأكمل :” في المستقبل إذا رغب أي من هؤلاء الأجانب في أن يصبح مواطنا أوكرانيا، فإن تشريعاتنا توفر طريقا لذلك”.

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