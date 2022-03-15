أوكرانيا تُغري المقاتلين الأجانب في صفوفها بالحصول على هدية ثمينة.. تعرف عليها سلطات مأرب تعلق على ما ورد في بيان منظمة أطباء بلا حدود الحوثيون يُصادرون منزل قيادي بارز في حزب المؤتمر الداخلية تكشف عن مصير المتورطين في صفقة تهريب صواريخ حرارية الى المليشيات عبر منفذ شحن أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف أزمة غذائية مخيفة....أول دولة عربية تكتوي بنار الحرب الروسية الأوكرانية ثمان دول حول العالم تتحكم في مصير لقمة عيش البشرية اكتشاف أكبر بكتيريا في العالم …ترى بالعين المجردة لقاء موسع للإعلاميين بمأرب يناقش دور الإعلام في دعم المعركة الوطنية ”غروندبرغ“ يبحث مع ”الانتقالي الجنوبي“ إيجاد ”حل مستدام“
استغرب مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب ما صدر عن منظمة أطباء بلا حدود يوم الأحد ١٢ مارس بشأن إيقاف بعض مشاريعها في مأرب دون مراعاة للأوضاع الانسانية المتفاقمة بالمحافظة .
وأكد المصدر في تصريح صحفي على أن صيغة بيان منظمة أطباء بلا حدود يخلو من المهنية وتضمن لغة اتهامية غير حصيفة وغير مسؤولة .. مؤكداً أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة توفر المناخ الملائم لكل العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ولم يحدث أن تعرض أحدهم لمكروه في المحافظة .
ونوه المصدر إلى أنه كان الأحرى بمنظمة كأطباء بلا حدود أن تتخاطب مع الحكومة أو الداخلية والجهات ذات العلاقة ، لافتاً إلى ما صدر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت في بيانها الصادر عن الاجتماع الأخير في الثالث عشر من شهر مارس الجاري ، وتأكيدها على القيام بواجباتها تجاه عملية الاختطاف التي قام بها متقطعون في الطريق الصحراوي بمحافظة حضرموت.