سلطات مأرب تعلق على ما ورد في بيان منظمة أطباء بلا حدود

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استغرب مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب ما صدر عن منظمة أطباء بلا حدود يوم الأحد ١٢ مارس بشأن إيقاف بعض مشاريعها في مأرب دون مراعاة للأوضاع الانسانية المتفاقمة بالمحافظة .

وأكد المصدر في تصريح صحفي على أن صيغة بيان منظمة أطباء بلا حدود يخلو من المهنية وتضمن لغة اتهامية غير حصيفة وغير مسؤولة .. مؤكداً أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة توفر المناخ الملائم لكل العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ولم يحدث أن تعرض أحدهم لمكروه في المحافظة .

ونوه المصدر إلى أنه كان الأحرى بمنظمة كأطباء بلا حدود أن تتخاطب مع الحكومة أو الداخلية والجهات ذات العلاقة ، لافتاً إلى ما صدر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت في بيانها الصادر عن الاجتماع الأخير في الثالث عشر من شهر مارس الجاري ، وتأكيدها على القيام بواجباتها تجاه عملية الاختطاف التي قام بها متقطعون في الطريق الصحراوي بمحافظة حضرموت.