الحوثيون يُصادرون منزل قيادي بارز في حزب المؤتمر

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حجزت مليشيات الحوثي الإرهابية امس الاثنين منزل، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، في مجلس النواب، عبدالرحمن معزب، في مديرية السدة شرقي إب.
وقال البرلماني عبدالرحمن معزب، بأن أطقم حوثية، حضرت إلى منزله في قرية بيت معزب بمديرية السدة، وأبلغوا من يسكن في المنزل بأنه قد تم مصادرته وعليه الاستئجار منهم او سرعة المغادرة.
وأضاف بأن الجماعة كتبت على سور منزله مصادر من قبل المحكمة الجزائية.
وأوضح "معزب" أن الجماعة طلبت منه قبل أشهر، تحويل منزله إلى مركز للجماعة فرفض طلبهم وقال بأنه رد عليهم بالقول: "أن يتم تفجير المنزل حجراً حجرا خير من أن يدخله كهنوتي حوثي بموافقة مني".
وبدأت الجماعة منذ مطلع الأسبوع الماضي، حملة جديدة لمصادرة منازل وممتلكات مواطنين ومعارضين لها بمختلف مديريات المحافظة.