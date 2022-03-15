الداخلية تكشف عن مصير المتورطين في صفقة تهريب صواريخ حرارية الى المليشيات عبر منفذ شحن

الثلاثاء 15 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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باشرت وزارة الداخلية الإثنين، التحقيق في عملية ضبط صواريخ حرارية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الجمعة الماضية، عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وذكر مركز إعلام المهرة، أن وكيل وزارة الداخلية محمد الأمير التقى بالمحافظ محمد علي ياسر، بصفته مكلف بالتحقيق في واقعة ضبط 52 صاروخا أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ شحن البري.

وأضاف أن ياسر أبلغ وكيل الداخلية بأن سلطته المحلية تولي الأمن "اهتماما كبيرا"، بينما "تعمل على تقديم الدعم لأجهزة الأمن والشرطة وفقا والإمكانيات المتاحة".

وبدوره، أكد مدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة، على أن الأجهزة الأمنية أوقفت عدد من المتهمين بعملية التهريب، فيما تلاحق عددا آخر من المتعاونين في البلدان المجاورة بالتنسيق مع سلطنة عمان.

والجمعة الماضية، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط كمية من الصواريخ الحرارية أثناء محاولة تهريبها في منفذ "شحن" كانت على متن مقطورة قادمة من سلطنة عمان، مخفية ضمن مولدات كهربائية.