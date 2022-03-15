أمريكا تهدد روسيا بـ 3 عقوبات كارثية وتُعد أوكرانيا لحرب استنزاف أزمة غذائية مخيفة....أول دولة عربية تكتوي بنار الحرب الروسية الأوكرانية ثمان دول حول العالم تتحكم في مصير لقمة عيش البشرية اكتشاف أكبر بكتيريا في العالم …ترى بالعين المجردة لقاء موسع للإعلاميين بمأرب يناقش دور الإعلام في دعم المعركة الوطنية ”غروندبرغ“ يبحث مع ”الانتقالي الجنوبي“ إيجاد ”حل مستدام“ الرئيس ”هادي“ يبحث عن دعم خليجي لتحسين العملة خمسون دولاراً كشفت المستور.. هل ساهمت “يونيسف“ بالـ”خُمس الطائفي“..؟ (السر المهين) إيران تبرر قصف الحرس الثوري عاصمة كردستان العراق من قلب العاصمة «صنعاء».. شيخ قبلي بارز يدافع عن الرئيس الراحل «علي عبدالله صالح» ويهاجم «اصحاب الشرائح المتعددة».. ماذا قال؟
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية.
وأضافت أن الأوكرانيين يستعدون لحرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا، فيما استعجلت من إيصال المساعدات العسكرية لهم.
وفي السياق ذاته، هددت وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض 3 عقوبات موجعة على روسيا.
وقالت في بيان لها، أنه من الممكن فرض حظر كامل على التجارة الروسية.
كما أمدت على إمكانية حرمان روسيا من الممرات المائية العالمية وعدم استخدام الملاحة الدولية، بالإضافة إلى إمكانية حظر ودائع الأفراد والكيانات الروسية من العملة المشفرة.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أغلبية القوافل العسكرية الروسية متوقفة ولا تتقدّم باتجاه العاصمة الاوكرانية كييف.
وبيّن أن القوات الروسية على مسافة 20 كيلومتر من كييف من جهة الشمال الشرقي.
وقال في تصريح للصحفيين: “إن القوات الروسية تواجه مقاومة قاسية من الأوكرانيين في محيط مدينة تشيرنييف”.
وأضاف:”أن قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية”.