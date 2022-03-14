لقاء موسع للإعلاميين بمأرب يناقش دور الإعلام في دعم المعركة الوطنية

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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عقد في محافظة مأرب، اليوم، لقاءاً موسعاً للإعلاميين، لمناقشة دور الإعلام في دعم المعركة الوطنية ومساندة أبطال الجيش الوطني ودعمه في معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية..

وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته مؤسسة تنمية الشبابية الاجتماعية بالشراكة مع مكتب الإعلام بالمحافظة ضمن أنشطة برنامج جمع الكلمة، أهمية قيام الإعلام بدوره في تعزيز اللحمة الوطنية وجمع القوى الوطنية وتوحيد صفهم لمواجهة مليشيات الانقلاب والتمرد الحوثية، ودعم أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية ومساندتهم في معركتهم الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية.

واكد وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع ووكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، على دور رجال الصحافة والإعلام في صناعة الرأي العام والتأثير عليه وتوجيهه ضد المليشيا الحوثية الانقلابية وكشف جرائمها البشعة وانتهاكاتها المروعة بحق اليمنيين، والتصدي للشائعات وحملات التضليل الممنهجة التي تروج لها وسائل إعلام الانقلابيين ودحضها وتفنيدها بالحقائق والأدلة القاطعة.