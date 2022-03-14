”غروندبرغ“ يبحث مع ”الانتقالي الجنوبي“ إيجاد ”حل مستدام“

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الإثنين، مع المجلس الانتقالي الجنوبي سبل إيجاد "حل مستدام" لأزمة البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان مقتضب، إن" المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التقى بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الأردنية عمان".

وممثلو المجلس الانتقالي في اللقاء هم "عمرو البيض، عضو هيئة رئاسة المجلس، ومحمد الغيثي، رئيس إدارة الشؤون الخارجية، إضافة إلى القيادي في المجلس أنيس الشرفي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن هذه المحادثات تأتي "ضمن لقاءات غروندبرغ في الأسبوع الثاني من المشاورات حول إطار عمل سيحدد عملية متعددة المسارات تتعامل مع الأولويات قصيرة وطويلة الأجل للوصول إلى حل مستدام للنزاع"، دون تفاصيل أخرى.

ويشارك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم امارتياً في الحكومة الشرعية اليمنية بخمس حقائب وزارية، ويسيطر على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) ومناطق جنوبية أخرى.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة مشاورات في عمان مع أطراف يمنية.

وأوضح غروندبرغ حينها، في بيان، أنه سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".