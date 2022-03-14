معسكر لمنتخبنا الوطني في سيئون.. بقشان ووجدي يعتذران والداحي ينضم للتشكيلة

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-معاذ الخميسي

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توجهت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين إلى سيئون للبدء في المعسكر الداخلي الأول استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية والتي تضم (اليمن – فلسطين – الفلبين – منغوليا) وتقام مبارياتها في منغوليا أيام 8 و11 و14 يونيو القادم .

ويعتبر المعسكر الداخلي هو المحطة الإعدادية الأولى للمنتخب استعداداً للتصفيات، ويتبعه معسكرين خارجيين في كل من السعودية وقطر قبل المغادرة إلى منغوليا.

وسيشارك في المعسكر الداخلي 35 لاعباً تم اختيارهم من قبل مدرب المنتخب الكابتن/ أمين السنيني ، حيث اعلن سابقاً عن التشكيلة المختارة والتي ضمت العديد من الوجوه الجديدة التي تم استدعائهم للمرة الأولى لتمثيل المنتخب ، بالإضافة إلى عناصر من المنتخب الوطني الأولمبي والمنتخب الأول.

وعقب اعلان الأسماء وتواصل الجهاز الإداري مع اللاعبين للترتيب للمعسكر ، اعتذر اللاعبان محمد بقشان ووجدي عبدالله الخلاقي بسبب الإصابة ، وتم استدعاء المهاجم محمد الداحي إلى صفوف المنتخب بعد عودته من العراق وعدم قدره ناديه سامراء في تسجيله للمشاركة في الدوري .

وفيما يلي تذكير بالقائمة المستدعاة للمعسكر :-

1- محمد فتح امان- شعب حضرموت

2- محمد إبراهيم عياش- هلال الحديدة

3- سالم الهارش - وحدة عدن

4- عبدالحليم شابص - التلال

5 -علي العامري - شعب إب

6 -أحمد الوجية - شعب إب

7- عمر طلال - وحدة عدن

8- حمزة الريمي - وحدة صنعاء

9- نبيل عبيد - فحمان أبين

10- مدير عبدربه - أهلي صنعاء

11- عماد الجديمة - 22 مايو

12- سالم مطران - شعب حضرموت

13- عبدالله الجروي - شعب صنعاء

14- عمار البيضاني- وحدة صنعاء

15- أحمد صالح مهدي - فحمان أبين

16- محمد شارد - وحدة عدن

17- صالح الطيب - الشعلة

18- ماجد الصانع - تضامن شبوة

19- محمد الغيلي - شمسان عدن

20- محمد الطيري - وحدة صنعاء

21- سليمان احمد الشيخ - فحمان ابين

22- عبدالحميد الموقري - الصقر تعز

23- عبدالعزيز خميس - وحدة صنعاء

24- مناف سعيد - الشعلة عدن

25- فادي محمد - وحدة عدن

26- عمر صالح المسبحي - فحمان أبين

27- بشير المنيفي - وحدة صنعاء

28- انيس المعاري - شعب حضرموت

29- عبدالمجيد صبارة - وحدة صنعاء

30- عماد منصور- شعب حضرموت

31- محسن قراوي -

32- محمد عبدالرحمن السقطري- فحمان أبين

33- حيدر يسلم بركات- الصقر تعز

34- حسين احمد مزعل- التلال عدن

-35 محمد عبدالله الداحي