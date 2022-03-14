ملك الفحم واغنى الأغنياء.. ماذا قال ملياردير روسي امه أوكرانية عن الحرب هناك وتأثيرها على العالم؟

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصف الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة الحرب في أوكرانيا، بإنها مأساة محذرا من أزمة ستهز العالم إن لم تتوقف.

ونبه في تصريحات اليوم الاثنين إلى وجوب وقف العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بالنسبة لكثير من المزارعين.

وقال الروسي البالغ من العمر 50 عاماً، والمولود من أم أوكرانية لوكالة رويترز في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني "الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام".

وأضاف "بصفتي روسي الجنسية ومولود في بيلاروسيا وتربطني صلة دم بأوكرانيا.. أشعر بألم كبير وعدم التصديق وأنا أشاهد شعوبا شقيقة تتقاتل وتموت".

يشار إلى أن دعوة ميلينيشنكو تأتي لتنضم إلى مطالبات سابقة وجهها عدد كبير من أغنى رجال الأعمال في روسيا، بإرساء السلام بين البلدين، منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.ما استدعى استنفارا غير مسبوق أمنيا في أوروبا، وبين موسكو والغرب، الذي فرض عقوبات بالمئات بل الآلاف على رجال أعمال روس.

ومن ضمن موجة العقوبات تلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على ميلنيشينكو أياض، بالإضافة طبعا إلى عزل الكثير من الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي، في محاولة لإرغام بوتين على تغيير المسار.