معسكر لمنتخبنا الوطني في سيئون.. بقشان ووجدي يعتذران والداحي ينضم للتشكيلة ملك الفحم واغنى الأغنياء.. ماذا قال ملياردير روسي امه أوكرانية عن الحرب هناك وتأثيرها على العالم؟ تعرف على تفاصيل أسلحة العملية الروسية في أوكرانيا منها الدبابة الطائرة سو-25 الجيش اليمني يوجه بملاحقة خاطفي موظفين أجانب شرقي البلاد وزير الداخلية يوجه بإلغاء قرار تشكيل قوات أمنية خارج إطار الوزارة في عدن الأرقام تعري المليشيا.. جماعة الحوثي حصلت على 55 بالمئة من إنتاج الغاز المنزلي طلب روسيا من الصين قد يغير موازين المعارك وأمريكا تحذر تفاصيل ضربة روسية لقيادة أوكرانيا و مصادر تكشف حجم الدمار بينها دول عربية...بنوك روسية تسمح بفتح ودائع بعملات الدول التي لم تفرض العقوبات عليها برشلونة يستحق اوساسونا باهداف قاتلة ويقفز للمركز الثالث
وصف الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة الحرب في أوكرانيا، بإنها مأساة محذرا من أزمة ستهز العالم إن لم تتوقف.
ونبه في تصريحات اليوم الاثنين إلى وجوب وقف العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بالنسبة لكثير من المزارعين.
وقال الروسي البالغ من العمر 50 عاماً، والمولود من أم أوكرانية لوكالة رويترز في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني "الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام".
وأضاف "بصفتي روسي الجنسية ومولود في بيلاروسيا وتربطني صلة دم بأوكرانيا.. أشعر بألم كبير وعدم التصديق وأنا أشاهد شعوبا شقيقة تتقاتل وتموت".
يشار إلى أن دعوة ميلينيشنكو تأتي لتنضم إلى مطالبات سابقة وجهها عدد كبير من أغنى رجال الأعمال في روسيا، بإرساء السلام بين البلدين، منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.ما استدعى استنفارا غير مسبوق أمنيا في أوروبا، وبين موسكو والغرب، الذي فرض عقوبات بالمئات بل الآلاف على رجال أعمال روس.
ومن ضمن موجة العقوبات تلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على ميلنيشينكو أياض، بالإضافة طبعا إلى عزل الكثير من الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي، في محاولة لإرغام بوتين على تغيير المسار.