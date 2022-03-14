وزير الداخلية يوجه بإلغاء قرار تشكيل قوات أمنية خارج إطار الوزارة في عدن

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الاثنين، قرارا نص على إلغاء تشكيل أي قوات أمنية خارج إطار اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية بعدن.



جاء ذلك في برقية عاجلة أرسلها وزير الداخلية إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس.



وقضى القرار الموجه إلى مدير شرطة عدن بإلغاء قرار دمج قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بقوة أخرى تُعرف باسم قوات الطوارئ والدعم الأمني (انتقالي)، حسب موقع وزارة الداخلية.



وشدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام بالعمل المؤسسي رافضا أي تجاوزات غير قانونية تتعارض مع القانون والدستور اليمني.



وقوات الطوارئ والدعم الأمني هي تشكيلات أمنية تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، وتنتشر في العاصمة المؤقتة عدن.