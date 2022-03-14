الجيش اليمني يوجه بملاحقة خاطفي موظفين أجانب شرقي البلاد وزير الداخلية يوجه بإلغاء قرار تشكيل قوات أمنية خارج إطار الوزارة في عدن الأرقام تعري المليشيا.. جماعة الحوثي حصلت على 55 بالمئة من إنتاج الغاز المنزلي طلب روسيا من الصين قد يغير موازين المعارك وأمريكا تحذر تفاصيل ضربة روسية قيادة أوكرانيا و مصادر تكشف حجم الدمار بينها دول عربية...بنوك روسية تسمح بفتح ودائع بعملات الدول التي لم تفرض العقوبات عليها برشلونة يستحق اوساسونا باهداف قاتلة ويقفز للمركز الثالث كيف ستتحرك "السبع" لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي؟ “من أطهر بقاع الأرض”.. الفنانة أحلام تنشر لقطات من داخل الحرم المكي وتؤدي العمرة مع نجلها وزوجها.فيديو بطولة إنكلترا: تشلسي يفلت من "عقاب آخر" بفوز قاتل
أصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الاثنين، قرارا نص على إلغاء تشكيل أي قوات أمنية خارج إطار اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية بعدن.
جاء ذلك في برقية عاجلة أرسلها وزير الداخلية إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس.
وقضى القرار الموجه إلى مدير شرطة عدن بإلغاء قرار دمج قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بقوة أخرى تُعرف باسم قوات الطوارئ والدعم الأمني (انتقالي)، حسب موقع وزارة الداخلية.
وشدد وزير الداخلية على أهمية الالتزام بالعمل المؤسسي رافضا أي تجاوزات غير قانونية تتعارض مع القانون والدستور اليمني.
وقوات الطوارئ والدعم الأمني هي تشكيلات أمنية تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، وتنتشر في العاصمة المؤقتة عدن.