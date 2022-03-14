بينها دول عربية...بنوك روسية تسمح بفتح ودائع بعملات الدول التي لم تفرض العقوبات عليها برشلونة يستحق اوساسونا باهداف قاتلة ويقفز للمركز الثالث كيف ستتحرك "السبع" لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي؟ “من أطهر بقاع الأرض”.. الفنانة أحلام تنشر لقطات من داخل الحرم المكي وتؤدي العمرة مع نجلها وزوجها.فيديو بطولة إنكلترا: تشلسي يفلت من "عقاب آخر" بفوز قاتل ”غروندبرغ“ يتسلم رؤية الأحزاب والحكومة ”الشرعية“ لحل الأزمة اليمنية ومصادر سياسية تكشف أهم بنودها سريع العدوى.. تحذيرات شديدة اللهجة من فيروس جديد بدأ بالانتشار قرار مستغرب لمنظمة أطباء بلا حدود.. اختُطف موظفيها بحضرموت فعلقت أنشطتها في مأرب الحكومة اليمنية تستنكر الهجوم الإيراني على ”أربيل“ ما موقف الحكومة ”الشرعية“ من اعتداء الحوثيين على نصب التذكار التركي بصنعاء؟ وماذا قالت؟
لفتت وكالة "نوفوستي" إلى أن مصارف روسية بدأت تسمح لزبائنها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها.
وأتاح Alfa-Bank لزبائنه إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
كما يعرض بنك VTB أيضا فتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وسيكون الحد الأقصى لمعدل الفائدة 8% سنويا، ويمكن فتح الوديعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أيضا.
ويسمح بنك "سوليدرنوست" بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان.
كما يمكن فتح وديعة باليوان في بنوك ATB و"بريموريه" وBBR Bank أيضا.
ويعرض Tinkoff Bank فتح الودائع ليس فقط باليوان، ولكن أيضا في المانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها.
ويمكن لزبائن Citi Bank فتح بطاقة متعددة العملات، والتي سيتم ربطها بحسابات بعدة عملات، بما في ذلك الراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ