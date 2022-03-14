برشلونة يستحق اوساسونا باهداف قاتلة ويقفز للمركز الثالث

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سحق نادي برشلونة، الأحد، ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة الـ28 من الليغا على ملعب كامب نو.

وافتتح برشلونة التسجيل (ق20) عن طريق فيران توريس من ركلة جزاء.

وأضاف توريس الهدف الثاني (ق21) وتكفل بيير إيمريك أوباميانغ بإضافة الهدف الثالث (ق27).

وجاء الهدف الرابع للنادي الكتالوني عن طريق اللاعب ريكي بويغ (ق75).

وبهذا الفوز، الرابع على التوالي، ارتفع رصيد برشلونة إلى 51 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث.

من جانبه تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر