كيف ستتحرك "السبع" لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي؟

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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دعت مجموعة السبع جميع الدول إلى عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في المجموعة لمناقشة الأزمة في برلين، في وقت يشغل ملف الأمن الغذائي العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا وزراء المجموعة جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات.

وأوضح وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، أنه قلق للغاية بشأن التأثير المحتمل في حال تم تقليص الصادرات؛ الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى.

وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ووصلت أسعار الحبوب والمعادن والنفط لمستويات قياسية.

وفيما حظرت الولايات المتحدة واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، لتعزز حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا، حظرت عدة دول منها أوكرانيا تصدير القمح والشوفان والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لضمان قدرتها على توفير الطعام للمواطنين خلال الحرب مع روسيا.

وأوقفت روسيا صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وحظرت وزارة التجارة المصرية تصدير الزيوت والذرة لمدة ثلاثة أشهر على إثر تراجع الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن كانت الحكومة قد حظرت سابقاً صادرات العدس والمعكرونة والقمح والطحين والفول للمدة نفسها