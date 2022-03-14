“من أطهر بقاع الأرض”.. الفنانة أحلام تنشر لقطات من داخل الحرم المكي وتؤدي العمرة مع نجلها وزوجها.فيديو

الإثنين 14 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو مصور يظهر الفنانة أحلام مع زوجها، مبارك الهاجري، وابنها فاهد، داخل الحرم المكي، وهم يؤدون مناسك العمرة.

أحلام تؤدي مناسك العمرة

ويظهر الفيديو الفنانة الإماراتية أحلام، تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها مبارك الهاجري، ونجلهما فاهد، ويسمع من خلال الفيديو صوت الفنانة أحلام وهي تردد الدعاء: “اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعفو عنا”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد نشرت مقاطع فيديو عدة، بالإضافة إلى الصور، التي توثق أدائها العمرة مع عائلتها، وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها على إنستغرام وتويتر.

حجر أحلام في الكويت

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة أحلام الجدل عندما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشتكي فيه من طريقة التعامل معها في الكويت، معبرة عن استيائها الشديد بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري، فهد الكبيسي بالمغادرة.

وقالت أحلام عبر حسابها في “إنستغرام”: “أوجه رسالة إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد مشعل الأحمد، الله يحفظهما، ليش أنا أحلام الإمارتية أنحجز وأنحجر 3 أيام؟ في حين أن الفنان فهد الكبيسي وصل في نفس اليوم وغادر ثاني يوم. الكويت دولة عدل، وأتمنى ألاقي رد”.

وكشفت تفاصيل ما حدث معها حيث قالت: “وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح، وفي المطار لم يتم إبلاغنا بالحجر، وأنا سكنت في نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح، وأنا وصلت على طائرة خاصة، وأنا واخدة كل اللقاح، وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام”.

وأضافت: “أنهيت الفرح وكنت راح أسافر والطيارة ناطرتني في المطار، جيت أطلع قالوا لي أنتي في الحجر، قلت على عيني وراسي القانون، لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر”.

الأمر الذي دفع وزارة الداخلية الكويتية للرد على هذا الموضوع، من دون تسمية أحد، طالبة فتح تحقيق بـ”دخول وخروج مطرب خليجي”.

حيث قالت: “الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق “شلونك””، مشيرة إلى أنه “يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي”.