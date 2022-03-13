سريع العدوى.. تحذيرات شديدة اللهجة من فيروس جديد بدأ بالانتشار

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذرت وسائل إعلام في بريطانيا، اليوم الأحد، من وباء جديد من شأنه أن يشكل تهديداً للبشرية، فقد بدأ “نوروفيروس” في التفشي بالمملكة المتحدة، وحذر مسؤولو الصحة البريطانيين من أي أعراض قد يواجهونها.

– وباء جديد في بريطانيا

وفقاً لما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية، فإن عدوى نوروفيروس بدأت تنتشر في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

وبحسب ما أورد موقع “مايو كلينك”: “فإن الفيروس الجديد معد بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوَّث خلال التحضير أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوَّثة.

ويمكن أيضاً أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين.

هذا وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين”.

– من الممكن أن تكون مميتة

من الممكن أن تسبب عدوى نوروفيروس في بعض الحالات بالجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحياناً.

وفي حين أن القيء والإسهال من الأعراض الواضحة لنوروفيروس لكن البعض لا يعلم أن آلام البطن والأطراف وارتفاع الحرارة هي أيضا علامة على الإصابة بحشرة “الشتاء السيئة”.

وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار في دور الرعاية بإنجلترا.

وأرسلت وكالة الأمن الصحي البريطانية تحذيراً لتذكير البريطانيين بالأعراض وكيفية الحفاظ على سلامتهم.

وتزامن تفشي نوروفيروس في بريطانيا مع تخفيف قيود فيروس كورونا، حيث ازداد التواصل الاجتماعي، وتسللت مع ذلك الجراثيم الأخرى إلى الحياة اليومية.

وقالت الخبيرة في وكالة الأمن الصحي البريطانية، البروفيسورة سهير غربية: “نوروفيروس، المعروف باسم حشرة القيء الشتوية، كان عند مستويات أقل من المعتاد طوال الوباء، ولكن مع بدء الناس في الاختلاط أكثر، فإن عدد حالات تفشي المرض بدأت في الارتفاع مرة أخرى”.

وأضافت: “تشمل الأعراض الظهور المفاجئ للغثيان والقيء والإسهال، ولكن يمكن أن تشمل أيضا ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في البطن وألما في الأطراف”.