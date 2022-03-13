ما موقف الحكومة ”الشرعية“ من اعتداء الحوثيين على نصب التذكار التركي بصنعاء؟ وماذا قالت؟

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أدانت الحكومة اليمنية، الأحد 13 مارس/آذار، اعتداء الحوثيين على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك في العاصمة صنعاء.

ونددت الخارجية اليمنية، في بيان، بـ"قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بهدم النصب التذكاري التركي بصنعاء"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

واعتبرت أن هذه الخطوة "نهج ثابت لهذه المليشيات في استهداف كل المعالم الثقافية والتاريخية (في اليمن)".

وأكدت الوزارة أن هذه "الأعمال الرعناء لا تمثل الشعب اليمني، ولن تؤثر على علاقاته مع الشعب التركي".

وصباح السبت، حاول الحوثيون هدم النصب التذكاري للشهداء الأتراك في المنطقة التاريخية بصنعاء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن شهود عيان.

وأظهرت مشاهد، تداولها نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة آلية ثقيلة، برفقة مسلحين، هدم النصب التذكاري، الذي تعرض لأضرار جراء الاعتداء.

وهذا النصب التذكاري أقيم في منطقة تضم الإرث التركي والثكنات العثمانية السابقة، تخليدا لذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم في اليمن على مدى 400 عاما.

وأدانت الخارجية التركية، في بيان السبت، بشدة اعتداء الحوثيين على النصب التذكاري، مؤكدة أن "الإرث التركي في اليمن يعد رمزا للتاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة معه، وعدم احترامه أمر غير مقبول".