قيادي حوثي يقتحم مدرسة للفتيات ويعتدي على الطالبات

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أقدم قيادي حوثي في محافظة البيضاء، على اقتحام إحدى المدارس للفتيات، وقام بالتهجم والاعتداء على الطالبات في المدرسة، بعد محاولته اختطاف طالبة.

وقالت مصادر تربوية وإعلامية متطابقة بإن قيادياً في ميليشيا الحوثي يدعى "أبو علي الريامي"، اقتحم بقوة السلاح مدرسة "خولة بنت الأزور" في مديرية العريش بمحافظة البيضاء.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي تهجم بالألفاظ والسلاح على الكادر التعليمي والطالبات في المدرسة، موضحةً أن القيادي الحوثي قام بالاعتداء على إحدى الطالبات تدعى زهور أحمد محمد الحريري، وحاول اختطافها، مدعيا أنها تشاجرت مع ابنته وكسرت يدها.

يأتي ذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها قيادات المليشيا الحوثية، وعناصرها بحق المدارس والتربويين والطلاب والطالبات، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها في انتهاك صارخ للأعراف والقيم اليمنية المتعارف عليها.