تفاصيل ساعات مرعبة عاشتها مليشيات الإرهاب بأطراف جنوبي«مـأرب»

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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واصلت قوات الجيش المسنودة بالمقاومة عمليات سحق المليشيا الحوثية الإيرانية اليوم الأحد، على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن العميد سنان العراقي قولة :إن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في الساعات القليلة الماضية بنيران أبطال الجيش والمقاومة وضربات جوية مركزة.

وأكد العميد العراقي وهو من القيادات الميدانية أن المعركة التي خاضها الأبطال، فرت قيادات المليشيا، بعد سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح وأسير.. لافتا أن الجيش دمر عددا من آليات العدو ومعداته القتالية بقصف مدفعي، آخر جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن الجيش والمقاومة انتزعا ثلاثة أطقم قتالية من يد المليشيا، واستعادا ما عليها من عتاد عسكري، خلّفته قبل فرارها من المعركة على وقع الضربات المحكمة.

وقال إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مركزة تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثي، نتج عنها تدمير مدرعات وآليات تابعة لها، ومصرع جميع من كانوا على متنها.