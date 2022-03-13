دعوة للمنظمات بسرعة توفير مأوى بديل لنازحين تعرض مخيمهم لحريق بمحافظة مأرب شركة الغاز بمأرب تفضح تلاعب مليشيات الحوثي بمادة الغاز المنزلي وتحدد سعر الإسطوانة بالعملة القديمة كيف استعدت أوكرانيا لحصار روسي محتمل على العاصمة كييف وكم يكفي مخزونها من المواد الغذائية؟ صواريخ باليستية تمطر مدينة أربيل العراقية والحرس الثوري الإيراني يتبنى العملية شاهد.. مصور يمني عاش النزوح يروي بعدسته قصة المعاناة من داخل المخيمات وينتج فيلم وثائقي عن حضارة مملكة سبأ حملة اختطافات عشوائية بصنعاء بعد انتشار شعارات مناهضة للحوثي بأرقام كارثية وصادمة ...الجيش الروسي يكشف خسائر أوكرانيا من منشأت عسكرية وطائرات حربية ومسيرات تم تدميرها حتى الحظة ”هادي“ يوجه الحكومة بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها ابن جاسم يكشف خدعة وحيلة قديمة للقذافي على قطر ب 480مليون يورو أمريكا تزود أوكرنيا بأسلحة مدمرة وفتاكة وقد تغير من مجريات الحرب وتقلب موازين الموجهات
دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين(حكومية)، المنظمات الى سرعة ايجاد مأوى بديل لنازحين تعرض مخيمهم لحريق.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، على صفحتها بموقع فيسبوك، إن حريقا إندلع في مخيم "المحوى" للنازحين والكائن بالقرب من سوق بن عبود بمحافظة مأرب.
واندلع الحريق، في وقت متأخر من مساء امس السبت.
ولم تشر الوحدة التنفيذية إلى الخسائر الناجمة عن الحريق، لكن مصادر محلية افادت بوقوع اضرار مادية كبيرة.
ولم تحدد سبب اندلاع الحريق لكنها نوهت بأنه ومع اقتراب فصل الصيف تكثر الحرائق في أوساط مخيمات النازحين.
وأمس الأول إندلع حريق في القطاع الثالث بمخيم الجفينة، أدى إلى وفاة طفلة في العاشرة من عمرها وإصابة نازح آخر بحروق نقل على إثرها إلى مستشفى مأرب.