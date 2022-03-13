دعوة للمنظمات بسرعة توفير مأوى بديل لنازحين تعرض مخيمهم لحريق بمحافظة مأرب

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين(حكومية)، المنظمات الى سرعة ايجاد مأوى بديل لنازحين تعرض مخيمهم لحريق.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، على صفحتها بموقع فيسبوك، إن حريقا إندلع في مخيم "المحوى" للنازحين والكائن بالقرب من سوق بن عبود بمحافظة مأرب.

واندلع الحريق، في وقت متأخر من مساء امس السبت.

ولم تشر الوحدة التنفيذية إلى الخسائر الناجمة عن الحريق، لكن مصادر محلية افادت بوقوع اضرار مادية كبيرة.

ولم تحدد سبب اندلاع الحريق لكنها نوهت بأنه ومع اقتراب فصل الصيف تكثر الحرائق في أوساط مخيمات النازحين.

وأمس الأول إندلع حريق في القطاع الثالث بمخيم الجفينة، أدى إلى وفاة طفلة في العاشرة من عمرها وإصابة نازح آخر بحروق نقل على إثرها إلى مستشفى مأرب.