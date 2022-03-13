شركة الغاز بمأرب تفضح تلاعب مليشيات الحوثي بمادة الغاز المنزلي وتحدد سعر الإسطوانة بالعملة القديمة

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال مدير الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب)، محسن وهيط، إن أسطوانة الغاز تصل إلى صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بانتظام.

واكد ان الشركة تبيعها بسعر 1700 ريال للأسطوانة الواحدة، بالعملة القديمة المتداولة في مناطق الحوثيين.

وأضاف وهيط أن الكميات المستحقة والمحددة لمناطق الحوثيين يتم تصديرها من مأرب بانتظام، في رد على أنباء متداولة برفع الشركة في مأرب أسعار أسطوانات الغاز، نافيا حصول أي رفع في التسعيرة المحددة.

وأوضح، في بيان أن حصة المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي بلغت نحو 14 ألفا و739 مقطورة غاز، أي ما يعادل 32 مليونا و444 ألفا و446 أسطوانة غاز منزلي، بنسبة تزيد عن 55% من إجمالي الإنتاج العام للشركة.

وأشار المدير، أيضا، إلى أن الشركة مستمرة في تموين كل مناطق سيطرة الحوثيين بالغاز يوميا، وبالحصة المخصصة دون أي انقطاع، أو نقصان، وبالقدر ذاته في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين، ازمة خانقة ومفتعلة في مادة الغاز المنزلي، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء إلى اكثر من 20 ألف ريال.