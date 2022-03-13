شركة الغاز بمأرب تفضح تلاعب مليشيات الحوثي بمادة الغاز المنزلي وتحدد سعر الإسطوانة بالعملة القديمة كيف استعدت أوكرانيا لحصار روسي محتمل على العاصمة كييف وكم يكفي مخزونها من المواد الغذائية؟ صواريخ باليستية تمطر مدينة أربيل العراقية والحرس الثوري الإيراني يتبنى العملية شاهد.. مصور يمني عاش النزوح يروي بعدسته قصة المعاناة من داخل المخيمات وينتج فيلم وثائقي عن حضارة مملكة سبأ حملة اختطافات عشوائية بصنعاء بعد انتشار شعارات مناهضة للحوثي بأرقام كارثية وصادمة ...الجيش الروسي يكشف خسائر أوكرانيا من منشأت عسكرية وطائرات حربية ومسيرات تم تدميرها حتى الحظة ”هادي“ يوجه الحكومة بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها ابن جاسم يكشف خدعة وحيلة قديمة للقذافي على قطر ب 480مليون يورو أمريكا تزود أوكرنيا بأسلحة مدمرة وفتاكة وقد تغير من مجريات الحرب وتقلب موازين الموجهات إب.. قيادي حوثي يهجّر مدرس تربوي وأسرته من منزلهم في ”حزم العدين“
قال مدير الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب)، محسن وهيط، إن أسطوانة الغاز تصل إلى صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بانتظام.
واكد ان الشركة تبيعها بسعر 1700 ريال للأسطوانة الواحدة، بالعملة القديمة المتداولة في مناطق الحوثيين.
وأضاف وهيط أن الكميات المستحقة والمحددة لمناطق الحوثيين يتم تصديرها من مأرب بانتظام، في رد على أنباء متداولة برفع الشركة في مأرب أسعار أسطوانات الغاز، نافيا حصول أي رفع في التسعيرة المحددة.
وأوضح، في بيان أن حصة المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي بلغت نحو 14 ألفا و739 مقطورة غاز، أي ما يعادل 32 مليونا و444 ألفا و446 أسطوانة غاز منزلي، بنسبة تزيد عن 55% من إجمالي الإنتاج العام للشركة.
وأشار المدير، أيضا، إلى أن الشركة مستمرة في تموين كل مناطق سيطرة الحوثيين بالغاز يوميا، وبالحصة المخصصة دون أي انقطاع، أو نقصان، وبالقدر ذاته في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين، ازمة خانقة ومفتعلة في مادة الغاز المنزلي، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء إلى اكثر من 20 ألف ريال.