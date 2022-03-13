حملة اختطافات عشوائية بصنعاء بعد انتشار شعارات مناهضة للحوثي

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شنّت مليشيا الحوثي الإرهابية في اليومين الماضيين، حملة اختطافات واسعة طالت عددا من المواطنين في العاصمة صنعاء، بعد ظهور شعارات مناهضة لها على جدران عشرات المباني.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نشرت المئات من عناصرها المقنعين في عدد من أحياء وشوارع المدينة، مستحدثة حواجز تفتيش، في محاولة لإرهاب المواطنين.



وأضافت، أن المليشيا داهمت أحياء شميلة وشارع الستين الجنوبي، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، وباشرت باختطاف عشرات المدنيين بشكل عشوائي وأخضعتهم للتحقيقات لمعرفة هوية كاتبي الشعارات الجدارية في صنعاء.



وانتشرت شعارات (ارحل ياحوثي) (الشعب اليمني ليس ملك لإيران) (لايوجد سادة وعبيد في اليمن) بصورة ملفتة في شوارع مدينة صنعاء، بالتزامن مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية وارتفاع كبير للأسعار.



وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي تحت قبضة أمنية مشددة وتُعتبر كتابة الشعارات المناوئة للمليشيا من أشجع مظاهر النضال في ظل سياسة الكبت والقمع التي تنتهجها المليشيا.