حملة اختطافات عشوائية بصنعاء بعد انتشار شعارات مناهضة للحوثي بأرقام كارثية وصادمة ...الجيش الروسي يكشف خسائر أوكرانيا من منشأت عسكرية وطائرات حربية ومسيرات تم تدميرها حتى الحظة ”هادي“ يوجه الحكومة بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها ابن جاسم يكشف خدعة وحيلة قديمة للقذافي على قطر ب 480مليون يورو أمريكا تزود أوكرنيا بأسلحة مدمرة وفتاكة وقد تغير من مجريات الحرب وتقلب موازين الموجهات إب.. قيادي حوثي يهجّر مدرس تربوي وأسرته من منزلهم في ”حزم العدين“ مهرجان كرامة اليمن: تفاصيل تدوير معاناه في أفلام قصيرة لندن تتحدى بوتين وتستضيف قمة لزعماء دول شمال أوروبا المجاورة لروسيا تفاصيل تطورات غير مسبوقة في هجوم على قاعدة أربيل العراقية بصواريخ باليسيتية من خارج البلاد إشهار مركز البلاد للدراسات والإعلام في مأرب
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة، بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها من خلال توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها حماة الوطن نضير ما يقدموه ويجترحوه في محراب الوطن.
وقال خلال اتصال بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام وقادة المناطق العسكرية ورؤوساء الهيئات العسكري انه شدد في توجيهه على إيلاء العناية الخاصة بملف الشهداء والجرحى وتوفير كل الالتزامات والاحتياجات لمن قدموا دمائهم الزكية رخيصة من أجل الوطن والعمل على توفير الاحتياجات الملحة لهم من خلال انتظام دفع المستحقات والحوافز والمعاشات بصورة دائمة ومتوالية لتخفيف العبء عن حماة الوطن.
وشدد الرئيس، على أهمية إيلاء الضبط والربط العسكري أولوية قصوى باعتبارها الأساس وحجر الزاوية في عملية البناء العسكري وتعزيز القدرات القتالية، كما شدد على أهمية عقد مثل هذا اللقاءات بصورة منتظمة للوقوف على جوانب الانجاز والقصور وتصحيح مكامن الخلل اينما وجد.
واكد هادي على مكانة المؤسسة العسكرية ودورها الكبير الذي يضع شعبنا آماله وتطلعاته عليها باعتبارها صمام أمان الوطن والسد المنيع أمام تربصات قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية وأدواتهم التخريبية والإرهابية جنبا إلى جنب مع مختلف شرائح شعبنا الأبي من رجال قبائل وشيوخ وشباب من مقاومة باسلة كرديف صلب وسند لحماة الوطن في معركته للانتصار لثوابته الوطنية في ظل يمن اتحادي آمن وعادل ومستقر.
وحمل رئيس الجمهورية، القيادات نقل تحياته إلى كل الجنود المجهولين في خطوط التماس وكل ثغر من أرض الوطن.
من جانبهم عبر جميعا قادة القوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والمفتش العام وقادة المناطق ورؤساء الهيئات، عن امتنانهم وتقديرهم لاهتمام ومتابعة الرئيس أوضاع وأحوال حماة الوطن.