”هادي“ يوجه الحكومة بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 446

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة، بالاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها من خلال توفير كل المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها حماة الوطن نضير ما يقدموه ويجترحوه في محراب الوطن.



وقال خلال اتصال بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام وقادة المناطق العسكرية ورؤوساء الهيئات العسكري انه شدد في توجيهه على إيلاء العناية الخاصة بملف الشهداء والجرحى وتوفير كل الالتزامات والاحتياجات لمن قدموا دمائهم الزكية رخيصة من أجل الوطن والعمل على توفير الاحتياجات الملحة لهم من خلال انتظام دفع المستحقات والحوافز والمعاشات بصورة دائمة ومتوالية لتخفيف العبء عن حماة الوطن.



وشدد الرئيس، على أهمية إيلاء الضبط والربط العسكري أولوية قصوى باعتبارها الأساس وحجر الزاوية في عملية البناء العسكري وتعزيز القدرات القتالية، كما شدد على أهمية عقد مثل هذا اللقاءات بصورة منتظمة للوقوف على جوانب الانجاز والقصور وتصحيح مكامن الخلل اينما وجد.



واكد هادي على مكانة المؤسسة العسكرية ودورها الكبير الذي يضع شعبنا آماله وتطلعاته عليها باعتبارها صمام أمان الوطن والسد المنيع أمام تربصات قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية وأدواتهم التخريبية والإرهابية جنبا إلى جنب مع مختلف شرائح شعبنا الأبي من رجال قبائل وشيوخ وشباب من مقاومة باسلة كرديف صلب وسند لحماة الوطن في معركته للانتصار لثوابته الوطنية في ظل يمن اتحادي آمن وعادل ومستقر.



وحمل رئيس الجمهورية، القيادات نقل تحياته إلى كل الجنود المجهولين في خطوط التماس وكل ثغر من أرض الوطن.



من جانبهم عبر جميعا قادة القوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والمفتش العام وقادة المناطق ورؤساء الهيئات، عن امتنانهم وتقديرهم لاهتمام ومتابعة الرئيس أوضاع وأحوال حماة الوطن.