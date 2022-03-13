أمريكا تزود أوكرنيا بأسلحة مدمرة وفتاكة وقد تغير من مجريات الحرب وتقلب موازين الموجهات

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت الولايات المتحدة، السبت 12 مارس/آذار 2022، إنها سترسل إلى أوكرانيا ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة الصغيرة الإضافية، والأسلحة المضادة للطائرات والدبابات، بعد مناشدة المسؤولين الأوكرانيين الحصول على مزيد من العتاد، للدفاع في مواجهة القصف المكثف من جانب القوات الروسية.

البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجَّه بمنح أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية، ليمهد الطريق- بحسب مسؤول رفيع المستوى في الإدارة- أمام نقل عتاد عسكري جديد إلى أوكرانيا "فوراً"، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

بدورهم، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن قرار بايدن رفع إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية التي قُدمت لأوكرانيا منذ يناير/كانون الثاني 2021، إلى 1.2 مليار دولار، وإلى 3.2 مليار دولار منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

تأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات عاجلة بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن برنامج بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر/أيلول 2022.

في المذكرة الموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طلب بايدن تخصيص ما يصل إلى 200 مليون دولار عبر قانون المساعدات الخارجية إلى قطاع الدفاع في أوكرانيا.

من الممكن استخدام الأموال للأسلحة أو غيرها من المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلاً عن توفير التعليم والتدريب العسكري؛ لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي الذي دخل الآن أسبوعه الثالث.

أحد المسؤولين- طلب عدم نشر اسمه- قال في تصريح لوكالة رويترز، إنه "سيتم تقديم مساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا، تشمل نظماً مضادة للدروع وللطائرات وأسلحة صغيرة لتعزيز الدفاعات الأوكرانية في الخطوط الأمامية".

من جانبها، أحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق، وأحالت الأسئلة بهذا الشأن إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

كانت أوكرانيا قد طلبت تزويدها بمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.