إب.. قيادي حوثي يهجّر مدرس تربوي وأسرته من منزلهم في ”حزم العدين“

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أقدم القيادي الحوثي والمعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وكيلاً لمحافظة إب الشيخ جمال الحميري من تهجير الاستاذ رشاد الجعفري من منزله في عزلة حَلْيَمة بمديرية حزم العدين دون اسباب.
ونشر الاستاذ الجعفري مقاطع مصورة توثق جريمة التهجير التي أقدم عليها القيادي المتحوث الحميري ، وتتضمن المقاطع مشاهد مؤلمة لمغادرة الجعفري برفقة النساء والاطفال والمواشي والأبقار من المنزل والقرية .
ونفى الاستاذ الجعفري وجود مبرر لقيام القيادي المتحوث الحميري بتهجيره مع أسرته من منزلهم ، وقال : لقد وصلت الحميري بضمد اثوار ثم وصلته بأحد ابنائي وطلبت منه السماح لي بالبقاء مع أسرتي في المنزل ، لكنه تجبر وبسط على أرضي وقام بطردي من منزلي ، وأضاف : لقد حاول الحميري سلب حريتي وهاهو اليوم يسلبني أرضي وبيتي.
واستغرب الجعفري من قيام الحميري تهجيره من منزله ، وقال: منزلي ليس موقعاً عسكرياً ، ومن حقي كمواطن العيش في منزلي بكامل حريتي وكرامتي.
ودعى الاستاذ الجعفري أحرار العالم ، ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن معه ، وإدانة هذا السلوك الارهابي الذي تنتهجه مليشيا الحوثي والمحسوبين عليها ، والضغط على المتحوث الحميري لإعادة منزله والسماح له بالعيش مع افراد أسرته في منزلهم.
من جهة أخرى نشر طارق الحميري شقيق المتحوث جمال الحميري مقطعاً مصوراً قال فيه : ان جمال استحوذ على أملاكه وما ورثه بعد والده ، وهدده بالقتل والطرد متن المنزل .