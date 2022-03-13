تفاصيل تطورات غير مسبوقة في هجوم على قاعدة أربيل العراقية بصواريخ باليسيتية من خارج البلاد

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن هجوماً بـ"12 صاروخاً باليستياً" استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم، والقنصلية الأميركية فيها.
وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان، أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".
وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران، التي تملك نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، وتدعم فصائل مسلحة فيه.
وذكر البيان أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا"، وأن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل".
وأوضح البيان أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق".
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية".
ومنذ اغتيال الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق بصواريخ وطائرات مسيرة.
ولا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادةً، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
ورداً على اغتيال سليماني، استهدفت إيران بضربات صاروخية في الثامن من يناير 2020 بـ22 صاروخاً باليستياً قاعدة عين الأسد غرباً وقاعدة أربيل شمالاً، اللتين تضمان قوات أميركية في العراق