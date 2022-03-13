الرئيس التركي السابق يعلق على حادثة هدم النصب التذكاري التركي في صنعاء

الأحد 13 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان الرئيس التركي السابق عبدالله غول بشدة اعتداء مليشيات الحوثي الإرهابية على النصب التذكاري لشهداء بلاده في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال غول "أحزنني بشدّة مشهد تخريب النصب التذكاري للشهداء الأتراك في صنعاء على يد المتمرّدين، والذي حضرت افتتاحه عام 2011 أثناء زيارتي لليمن لتخليد ذكرى الآلاف من شهدائنا الذين تركناهم في صحاري اليمن".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر"أنا واثق من أن الشعب اليمني سيُصلح هذه الإساءة".

وفي وقت سابق اليوم أعتدت مليشيات الحوثي، على النصب التذكاري التركي، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتداول ناشطون صورا على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإحدى الجرارات وهي تهدم النصب التذكاري التركي، الكائن في محيط وزارة الدفاع، خارج سور صنعاء القديمة، رفقة مسلحي الحوثي.

وفي السياق أدانت الخارجية التركية بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه الحوثيون على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك في صنعاء.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه عناصر الحوثي على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك صباح يوم 12 مارس/ آذار ، والذي تسبب بأضرار في المقبرة".

يشار إلى أن النصب التذكاري، أفتتح في العام 2011، أثناء زيارة الرئيس التركي السابق عبدالله جول، تخليدا لذكرى الجنود الأتراك الذين قتلوا على تراب اليمن، كما أقيم النصب في المنطقة التي تضم الإرث التركي والثكنات العثمانية السابقة، تخليدا لذكرى الجنود الذين فقدوا حياتهم في اليمن على مدى 400 عاما.