صدور توجيهات رئاسية لقيادة وزارة الدفاع تخص منتسبي الجيش..دفع معاشات وحوافز بصورة دائمة

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وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، قيادة وزارة الدفاع بإيلاء ملف الشهداء والجرحى العناية الخاصة و توفير الاحتياجات الملحة لهم من خلال انتظام دفع المستحقات والحوافز والمعاشات بصورة دائمة ومتوالية والاهتمام بالمؤسسة العسكرية ومنتسبيها و توفير كل المتطلبات والاحتياجات لهم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الرئيس هادي مساء اليوم السبت بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام وقادة المناطق العسكرية ورؤوساء الهيئات العسكرية.
وشدد الرئيس، على أهمية إيلاء الضبط والربط العسكري أولوية قصوى باعتبارها الأساس وحجر الزاوية في عملية البناء العسكري وتعزيز القدرات القتالية، كما شدد على أهمية عقد مثل هذا اللقاءات بصورة منتظمة للوقوف على جوانب الانجاز والقصور وتصحيح مكامن الخلل اينما وجد.. لافتا إلى مجمل التطورات التي تشهدها البلد ومنها الجوانب العسكرية والتطورات الميدانية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
واكد على مكانة المؤسسة العسكرية ودورها الكبير الذي يضع شعبنا آماله وتطلعاته عليها باعتبارها صمام أمان الوطن والسد المنيع أمام تربصات قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية وأدواتهم التخريبية والإرهابية جنبا إلى جنب مع مختلف شرائح شعبنا الأبي من رجال قبائل وشيوخ وشباب من مقاومة باسلة كرديف صلب وسند لحماة الوطن في معركته للانتصار لثوابته الوطنية في ظل يمن اتحادي آمن وعادل ومستقر.
من جانبهم عبروا جميعا قادة القوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان والمفتش العام وقادة المناطق ورؤساء الهيئات، عن امتنانهم وتقديرهم لاهتمام ومتابعة الرئيس أوضاع وأحوال حماة الوطن..