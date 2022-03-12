بن «معيلي» رئيساً وبن «كعلان» نائباً.. المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يفتتح فرعه في محافظة مأرب - أعلن وقوف قياداته إلى جانب «اللواء العرادة» لاستكمال تحرير المحافظة

السبت 12 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن المكتب السياسي لما يسمى بـ “المقاومة الوطنية” الذي يرأسه العميد طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"امس الجمعة، إفتتاح فرعه في محافظة مأرب.

وأكد البيان الختامي للاجتماع التأسيسي للمكتب وقوف قياداته إلى جانب محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيا الإرهابية، مشيدًا في الوقت ذاته بدوره ومواقفه الشجاعة في مواجهة المليشيا.

وأشار إلى أن افتتاح فرع للمكتب في المحافظة سيمثل إضافة نوعية في مسار العمل الوطني والنضالي وتجسيدًا صادقًا لوحدة الصف الجمهوري، بالإضافة لكونه ثمرة من ثمار الانتصارات البطولية التي يجترحها أبطال الجيش، وأبناء قبائل مأرب الأبية والمقاومة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد على رص الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية حفاظاً على القيم والثوابت الدينية والوطنية، داعياً كل المكونات السياسية بالمحافظة إلى تجاوز الخلافات وتنسيق المواقف لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة المختطفة وإنهاء الانقلاب.

وفي الاجتماع جرى إعلان قيادة لفرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المحافظة مكونة من رئيس، و(4) نواب، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء للدوائر المختصة في المكتب، على النحو التالي:

1- الشيخ/ ذياب بن محسن بن معيلي رئيساً لفرع المكتب السياسي بمحافظة مأرب.

2- الشيخ/ محسن بن ربيش بن كعلان، نائبًا لرئيس الفرع

3- الشيخ/ أحمد مبارك طعيمان، نائبًا لرئيس الفرع.

4- الشيخ / قايد بن حفرين، نائبًا لرئيس الفرع.

5-الشيخ/ أحمد الصيادي، نائبًا لرئيس الفرع.

فيما تم انتخاب رؤساء لدوائر فرع المكتب السياسي بالمحافظة مكونة من التالية أسماؤهم:

1- علي مبروك عقار - رئيسا للدائرة التنظيمية

2- ناصر عبدالله علي مجيديع - رئيسا للدائرة السياسية

3- عبدالله لحرق - رئيسا للدائرة القانونية

4- هند علي كوير - رئيسة لدائرة المرأة

5- قايد بن علي جرادان - رئيسا لدائرة المنظمات الجماهيرية

6- سند عبدالله حشوان - رئيسا للدائرة الإعلامية

7- ماجد عبدالله الباكري - رئيسا لدائرة الشباب.