السعودية تعلن إعدام 7 يمنيين متهمين بـ”الارهاب“ “السلاح البيولوجي”.. حرب الجراثيم تبدأ بين الرّوس والأمريكان أنقرة تدين بشدة وتصفه بـ”الاعتدء الغادر“.. مليشيا الحوثي تهدم النصب التذكاري التركي في صنعاء مقتل قيادات حوثية إثر خلافات على جباية الأموال الدفاع الروسية تعلن السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي مليشيا الحوثي تُقر جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بنسبة 42 بـ المئة قرار عربي جديد يصنف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ويضعها في القائمة السوداء لماذا أقدم الحوثي على هدم النُصب التذكاري التركي وسط العاصمة صنعاء؟ شاهد الصور الروس يقصفون مسجدا في أوكرانيا لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أطفال وأتراك تهديد قيادات مؤتمرية بالتصفية الجسدية.. مصادر قبلية تكشف لـ مأرب برس عن تحركات وفد حوثي وصل الى محافظة ريمة وطبيعة المهمة التي ذهب من أجلها
أدانت الخارجية التركية بشدة الاعتداء "الغادر" الذي نفذه الحوثيون على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك في صنعاء.
وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة الاعتداء الغادر الذي نفذه عناصر الحوثي على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك صباح يوم 12 مارس/ آذار ، والذي تسبب بأضرار في المقبرة".
وأكد البيان أن "الإرث التركي في اليمن يعد رمزا للتاريخ المشترك والعلاقات المتجذرة معه، وعدم احترامه أمر غير مقبول".
وأضاف: "ننتظر إصلاح الأضرار التي لحقت بمقبرة شهدائنا ومعاقبة الجناة في أسرع وقت ممكن".
وأفاد البيان أنه "لا شك في أن الاعتداء الغادر سيُدان أيضا من قبل الشعب اليمني الصديق والشقيق".
وأقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، على هدم النصب التذكاري التركي، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال سكان محليون، إن المليشيا شرعت اليوم بهدم النصب التذكاري التركي، الكائن في محيط وزارة الدفاع، خارج سور صنعاء القديمة، وسط العاصمة صنعاء.
وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات لآليات ومعدات هدم وهي تقوم بهدم النصب التذكاري بحضور مسلحين حوثيين.
وسُمع من الفيديوهات المتداولة إساءات وشتائم من مسلحين حوثيين للرئيس التركي رجب طيب أرودغان، احتجاجاً على زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة، حد زعمهم.
وهذا النصب التذكاري، أفتتح في العام 2011، أثناء زيارة الرئيس التركي السابق عبدالله جول، وأنشأ تخليدا لذكرى الجنود الأتراك الذين قتلوا على تراب اليمن.