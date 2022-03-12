مقتل قيادات حوثية إثر خلافات على جباية الأموال

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يبدو أن عملية جباية الأموال، قد أشعلت الخلاف بين قيادات مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.
وسائل إعلام يمنية أكدت مقتل عدد من القيادات، إثر اشتباكات داخلية بسبب خلافات على جبايات مالية شرق مدينة تعز.
ونقلت عن مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت بين مجاميع بقيادة عواد عبد الجليل الجهلاني، وأخرى تابعة لمراد الجنيد بسبب خلاف جبايات ومشتقات نفطية.
وفي التفاصيل فقد أدت الاشتباكات إلى مصرع القيادي الحوثي عواد الجهلاني، وكمال فحتي مهيوب الجهلاني، وإصابة آخرين.
يذكر أن القتيل عواد الجهلاني عمل قائدا لمجاميع حوثية شاركت في القتال إلى جانب مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات.