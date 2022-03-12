الدفاع الروسية تعلن السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي

السبت 12 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الدفاع الروسية السيطرة على أحد مطارات أوكرانيا بعد عملية إنزال جوي.

وعلى الصعيد الميداني أيضا استهدفت مروحيات روسية آليات عسكرية أوكرانية في محيط كييف، إضافة إلى هجوم روسي على خزان نفط في فاسيلكيف.

يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية، قد أعلنت أن مستشفيات تعرضت ليلا للقصف الروسي في ميكولايف.