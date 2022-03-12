مليشيا الحوثي تُقر جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بنسبة 42 بـ المئة

السبت 12 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - العاصمة اون لاين

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أقرت مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة، في أسعار المشتقات النفطية، وسط تنامي السخط الشعبي، في المناطق التي تسيطر عليها.

وأعلنت شركة النفط بصنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين، رفع أسعار البنزين التجاري بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال وغرب اليمن بنسبة 42.9 بالمئة، وسط أزمة وقود حادة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبموجب هذه الجرعة السعرية، أصبح سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص 16000 ألف ريال بعد ان كان بـ 11200 الف ريال .

يأتي ذلك وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها صنعاء، والمحافظات الواقعة بشمال وغرب البلاد منذ أكثر من شهرين، والتي رافقها انتعاش كبير للسوق السوداء التي شهدت أسعار الوقود فيها ارتفاعا قياسيا، مما وصل بسعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 45 ألف ريال (75 دولارا) كأغلى سعر للبنزين في العالم طبقا لمراقبين ومتعاملين.

وتنامى السخط الشعبي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث عبر العديد من السكان، عن غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود في المحطات الخاصة مما يزيد من معاناتهم، في ظل الأزمات الحياتية التي يتعرض لها السكان في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة وانعدام الخدمات.

وكانت أسعار السلع والمواد الغذائية، قد شهدت تضخماُ غير مسبوق، خلال الفترة الماضية، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وارتفعت بنسبة 30 بالمئة.