قرار عربي جديد يصنف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ويضعها في القائمة السوداء

السبت 12 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها السبت، بأن تصنيف مليشيا الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية ضد السكان اليمنيين، من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، وكذا الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت البيان، إلى أن ادراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية، التي أدركت خطورة هذه المليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.

ويأتي ذلك التصنيف بعد ختام الدورة الـ ٣٩ لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة التونسية في 2 مارس الجاري بمشاركة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، والذي طالب بدعم موقف اليمن بإدراج تلك المليشيات في قائمة الارهاب جراء أعمالها التي تجاوزت حدودها.

وثمنت وزارة الداخلية اليمنية، جهود المجتمع الدولي والاقليمي في إدراج المليشيا الحوثية في قائمة الإرهاب، بما ينعكس على تعامل العالم معها على هذا الأساس والإسهام في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيا الذي يتطلع إلى الحرية والخلاص من تغول تلك المليشيا ومصادرة الحقوق والحريات.