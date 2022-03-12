لماذا أقدم الحوثي على هدم النُصب التذكاري التركي وسط العاصمة صنعاء؟ شاهد الصور

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اقدمت مليشيا الحوثي، صباح اليوم السبت، على هدم معلما تركيا وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا من عملية الهدم.
وشوهدت معدات بدأت بعملية الهدم للنُصب التذكاري التركي الواقع في محيط مجمع وزارة الدفاع بشارع الزبيري.
وقالت وسائل اعلام في صنعاء وناشطون محسوبون على جماعة الحوثي، ان هدم النصب التذكاري التركي، يأتي ردا على ما وصفوه بتنامي التطبيع بين تركيا واسرائيل.
وافتتح النصب التذكاري التركي في يناير 2011 خلال زيارة للرئيس التركي السابق عبدالله جول، الى اليمن.
وشيد هذا النُصب على شكل هرمي تخليداً لذكرى الجنود الأتراك الذين فقدوا حياتهم في اليمن أثناء خدمتهم في جيوش الدولة العثمانية.