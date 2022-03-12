الروس يقصفون مسجدا في أوكرانيا لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أطفال وأتراك

السبت 12 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت ، تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف الروسي في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "قصف الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول".

وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.