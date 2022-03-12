تهديد قيادات مؤتمرية بالتصفية الجسدية.. مصادر قبلية تكشف لـ مأرب برس عن تحركات وفد حوثي وصل الى ريمة والمهمة التي ذهب من أجلها

السبت 12 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر. قبلية لموقع «مأرب برس» عن تحركات تقوم بها مليشيا الحوثي في محافظة ريمة(شمال اليمن) بهدف التحشيد ورفد جبهات الحرب بابناء القبائل.

وافادت المصادر بأن قيادات سلالية حوثية عليا تقوم بزيارة عدد من المحافظات بينها ريمة للحشد لعملية ما تسميها المليشيات «إعصار اليمن».

المصادر قالت ان قيادات جماعة الحوثي وجهت تهديدات لقيادات مؤتمرية بمحافظة ريمة بالتصفية الجسدية اذا تقاعسَوا عن عمليات الحشد ورفد الجبهات.

وواضحت مصادر مأرب برس بأن وفدا حوثيا يرأسه طه المتوكل وزير الصحة والسكان بحكومة الحوثي (غير المعترف بها) ويضم نائبه خالد الحجي وعلي يحيئ شرف الدين نائب وزير للتعليم العالي وقيادات من ريمة بينهم حسن محمد طه عضو مجلس الشورى الحوثي ومنصور مطهرالمنتصر وصلاح احمد الضبيبي واحمد عبدالرحيم النهاري وهولاء اعضاء في مجلس الشورى التابع للحوثيين، اضافة الى اللواء /احمد الضبيبي عضو مجلس النواب بلاد الطعام والشيخ خالد مجود الصعدي عضو مجلس نواب عن السلفية،وصلوا جمعيهم الى ريمة الاسبوع الماضي ومازلوا هناك.

قالت المصادر ان هذا الوفد تحجج بافتتاح مشاريع وهمية بالمحافظة لكنه في الحقيقة توسل الناس بالحشد للجبهات وشكل لجان فرعية للعزل والقرى للغرض ذاته.

واكدت المصادر ان مجموعة من الشباب، استجابوا لضغوطات قيادات من محافظة ريمة التي اقنعت بعضهم بالالتحاق بجبهات الحوثي.