اشتعال المعارك جنوبي مأرب وصقور التحالف تدك أوكار مليشيا الحوثي

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اندلعت، اليوم السبت، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).
وقال موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"، في بيان مقتضب على تويتر في وقت مبكر من فجر اليوم: إن "قوات الجيش تخوض معارك بطولية لإحباط محاولات تسلل لعناصر المليشيات الحوثية الإيرانية على مواقع عسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".
وأضاف أن قوات الجيش شنت قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتحصينات المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
من جهتها قالت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في جبهات البلق الشرقي والرملة وليعرف، إثر هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي الإيرانية.
وأضافت أن قوات الجيش وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تصدت للهجمات الحوثية وشنت هجوماً معاكساً على مواقع للمليشيا وتمكنت من السيطرة عليها.
وأضافت أن خسائر كبيرة تكبدتها المليشيا على مسرح عمليات الجبهة الجنوبية بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وكانت قوات الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية قد استهدفت فجر الجمعة، تجمعات للمليشيا جنوبي مأرب، أثناء ماكانت تستعد لمهاجمة مواقع الجيش وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.