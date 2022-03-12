الكشف عن مفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني لتغطية السوق الأوروبي اشتعال المعارك جنوبي مأرب وصقور التحالف تدك أوكار مليشيا الحوثي يونيسف: مقتل وإصابة 47 طفلا يمنيا خلال شهرين بالأسماء..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على سياسيين وأثرياء وكيانات روسية لهم صلة في حرب أوكرانيا وكوريا الشمالية طائرة مسيرة تركية جديدة وحديثة الصنع تحطم رقما قياسيا مهم في عالم الصناعات الحربية أول إتهام واضح وصريح للأممي المتحدة ضد روسيا في حرب أوكرانيا استراتيجية أوروبية ـ خليجية من 5 محاور لضمان إمدادات الطاقة والغاز إشهار مركز البلاد للدراسات والإعلام بمحافظة مأرب أرباح للثراء والحرب.. ما تنهبه المليشيا الحوثية من الغاز المنزلي يفوق الوصف (أرقام خيالية) الاتحاد الأوروبي يعلن إيقاف المفاوضات مع إيران بخصوص ملفها النووي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، السبت، مقتل وإصابة 47 طفلا جراء الصراع في اليمن، خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.
وقال ممثل المنظمة باليمن فيليب دواميل، في بيان، إنه "في أعقاب اشتداد النزاع عام 2021 يستمر تصاعد العنف هذا العام وكالعادة الأطفال هم الأكثر معاناة".
وأضاف :"تفيد تقارير بأن 47 طفلا على الأقل قتلوا أو أصيبوا خلال أول شهرين من هذا العام في مناطق عدة باليمن".
ولفت أنه "منذ تصاعد النزاع باليمن قبل سبع سنوات تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة عشرة آلاف و200 طفل (..) ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير".
ودعا "أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم، لحماية المدنيين وضمان سلامة ورفاه الأطفال في كافة الأوقات".
وتابع قائلا: "لقد حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي مستدام كي يتسنى لليمنيين وأطفالهم العيش في السلام الذي يستحقون".