طائرة مسيرة تركية جديدة وحديثة الصنع تحطم رقما قياسيا مهم في عالم الصناعات الحربية

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أعلن المدير التقني لشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، عن تحطيم مسيرة "أقنجي بي" رقما قياسيا جديدا في الارتفاع، بتحليقها على علو 40 ألفا و100 قدم.
وقال بيرقدار في تغريدة، عبر تويتر الجمعة، إن "أقنجي وصلت إلى 40 ألفا و100 قدم، لتحطم بذلك الرقم السابق المسجل باسمها".
وأضاف أن أقنجي سجلت أعلى ارتفاع لطائرة تركية محلية الصنع، معربا عن أمله في أن يحمل هذا الإنجاز الخير والتوفيق للشعب التركي.
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت شركة "بايكار" التركية نجاح أول تحليق للنموذج الحديث من طائرة بيرقدار أقينجي المسيرة الهجومية.
ويجري تطوير النموذج "B" من "بيرقدار أقينجي" في إطار المشروع الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.
وقالت "بايكار"، الرائدة في تصنيع المسيرات، إن النموذج "B" من الطائرة استكمل أول تحليق له بنجاح.
ومن المنتظر أن يكون النموذج المذكور الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته، بحسب مسؤولي الشركة