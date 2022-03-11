إشهار مركز البلاد للدراسات والإعلام بمحافظة مأرب

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يدشن مركز البلاد للدراسات والإعلام باكورة ابحاثه وفعالية الاشهار في ندوة بعنوان "مارب وايران وجها لوجه" غدا السبت العاشرة صباحا في مارب.
وقال حسين الصوفي رئيس المركز في بلاغ صحفي أن المركز يسعى لأن يكون مرجعية موثوقة للشؤون اليمنية لدى الخارج ويقدم خدمة تحليلية وتقدير المواقف والاحداث والتناولات للشأن اليمني في الداخل. وأعلن المركز أنه سيعقد ندوة في حفل الإشهار صباح غد السبت في مدينة مأرب،
تتضمن استعراض خلاصة دراسة أعدها المركز، تناولت بالرصد والتحليل للخطاب الإعلامي الإيراني عن مأرب خلال المعركة الأخيرة، وعوامل صمود مأرب والنتائج التي انعكست على المعركة الوطنية، بالاضافة إلى استعراض الكلفة الإنسانية للمعركة خلال عام في المحور الثالث.
وأضاف الصوفي أن المركز يهدف لتقديم أعمال نوعية أكثر عمقا، تحاول صون القضية اليمنية من الغرق في التفاصيل الهامشية، التي قد تشتت الانتباه عن جوهر القضايا، وذلك من خلال التناول البحثي من كافة الزوايا ، حسب الأولويات الوطنية بمهارات صحفية وبحثية متخصصة ومهنية.
ورحب رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام بكل الباحثين والصحفيين والنخب اليمنية والمهتمة بالشأن اليمني مؤكدا تعاونه مع الجميع بما يحقق الأهداف ويقدم خدمة للمجتمع اليمني ولوسائل الإعلام والمهتمين باليمن في الخارج.