إشهار مركز البلاد للدراسات والإعلام بمحافظة مأرب أرباح للثراء والحرب.. ما تنهبه المليشيا الحوثية من الغاز المنزلي يفوق الوصف (أرقام خيالية) الاتحاد الأوروبي يعلن إيقاف المفاوضات مع إيران بخصوص ملفها النووي السعودية تواصل حظر السفر إلى 15 دولة... على رأسها تركيا منظمة صدى تدين اعتداء مليشيا الحوثي بالضرب الشديد على ثلاثة صحفيين مختطفين ”غروندبرغ“ يختتم الأسبوع الأول من المشاورات بالأردن ومكتبه يكشف التفاصيل اللاجئون الأفارقة في اليمن.. هروب من حروب بلدانهم ليصبحوا وقوداً لحرب الحوثي على اليمنيين (تقرير) ناطق الجيش الوطني يعري مغالطات وزير سابق في الشرعية حاول النيل من المؤسسة العسكرية وقياداتها أجهزة الأمن. تلقى القبض على صفقة صواريخ حرارية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية عبر منفذ شحن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه انتقادا حادا لتركيا بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي للجمهورية التركية
جددت الجوازات السعودية التنبيه على أن تعليق السفر إلى 15 دولة ما زال ساريًا، جاء ذلك في تغريدة للمديرية العامة للجوازات بالسعودية على صفحتها الرسمية بتويتر ردًا على استفسار مواطن: “هل السفر إلى تركيا معلق للسعوديين أرجو الرد؟”
وقالت الجوازات في تغريدتها: “مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي:
لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك”. يذكر أن المملكة قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022 ومنها عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة،
ويُشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.