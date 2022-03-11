”غروندبرغ“ يختتم الأسبوع الأول من المشاورات بالأردن ومكتبه يكشف التفاصيل

الجمعة 11 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 573

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة، أنه اختتم الأسبوع الأول من المشاورات مع أطراف يمنية، في الأردن.

وقال مكتب غروندبرغ في بيان له: "اختُتم الأسبوع الأول من المشاورات الثنائية مع مختلف المعنيين اليمنيين يوم أمس الموافق 10مارس/ آذار".

وأضاف البيان أن غروندبرغ اجتمع مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، ووفود من التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري؛ "لمناقشة أفكار حول إطار العمل، بما في ذلك عملية متعددة المسارات تهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع".

وأفاد غروندبرغ، وفق البيان، أن" الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة وطويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وشدد على "أهمية الانخراط في مشاورات مع مجموعات يمنية متعددة حتى يكون الإطار مُسترشِداً بأصوات مختلفة".

وسلط المشاركون الضوء على "الحاجة إلى وقف إطلاق النار وضرورة العودة إلى المفاوضات بشكل عاجل واستئناف عملية السلام"، حسب البيان.

وكشف البيان أن "النقاط الرئيسية التي أثيرت خلال الأسبوع الأول من النقاشات، تضمنت الحاجة إلى معالجة المعاناة والتحديات المشتركة التي تواجه جميع اليمنيين، بما في ذلك الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة للمدنيين، والحاجة إلى التعامل مع الاقتصاد المتصدع".

وأفاد أن "المبعوث الأممي سيواصل مشاوراته الثنائية المخطط لها مع الأحزاب والمعنيين الآخرين في الأسابيع المقبلة".

وسيلتقي المبعوث الأسبوع المقبل في عمّان، حسب البيان، بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا) ومؤتمر حضرموت الجامع (مكون سياسي قبلي في حضرموت) وحزب المؤتمر الشعبي العام، وبخبراء أمنيين واقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.

والإثنين الماضي، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، مبيناً أنه "سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".