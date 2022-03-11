اللاجئون الأفارقة في اليمن.. هروب من حروب بلدانهم ليصبحوا وقوداً لحرب الحوثي على اليمنيين (تقرير) ناطق الجيش الوطني يعري مغالطات وزير سابق في الشرعية حاول النيل من المؤسسة العسكرية وقياداتها أجهزة الأمن. تلقى القبض على صفقة صواريخ حرارية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية عبر منفذ شحن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه انتقادا حادا لتركيا بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي للجمهورية التركية الوجبة الشعبية التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل غريب روسيا تخلط أوراق الحرب في أوكرانيا َوتدفع بمقاتلين من الشرق الأوسط عملية عسكرية بين الرياض وواشنطن تنجح في تحرير شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى المليشيات الحوثية الحوثيون يحتجزون منزل احد قيادات حزب الإصلاح مصرع قيادي ميداني في مليشيات «الحوثي» وأحد مهندسي صناعة الألغام والمتفجرات رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن «فخ» بوتين للغرب: لن نقع فيه
نجحت أجهزة الأمن بنفذ شحن بمحافظة المهرة في تم ضبط شحنة صواريخ حرارية وهي قادمة من سلطنه عمان..
الشحنة مكونة من 54 صاروخا حراري شحنت بداخل مولدات كهربائية وكانت متجهه إلى ميليشيا الحوثي في صنعاء.
كما نجحت أجهزة الأمن في وقت سابق من إفشال عمليات تهريب مماثلة.
كما أنهم تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن في وقت سابق عن ضلوع جهات في سلطنة عمان تعمل على تزويد الحوثيين باسلحة نوعية عن طريقهم.