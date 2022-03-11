أجهزة الأمن. تلقى القبض على صفقة صواريخ حرارية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية عبر منفذ شحن

الجمعة 11 مارس - آذار 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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نجحت أجهزة الأمن بنفذ شحن بمحافظة المهرة في ‏تم ضبط شحنة صواريخ حرارية وهي قادمة من ‎ سلطنه عمان..

الشحنة مكونة من 54 صاروخا حراري شحنت بداخل مولدات كهربائية وكانت متجهه إلى ميليشيا الحوثي في ‎صنعاء.

كما نجحت أجهزة الأمن في وقت سابق من إفشال عمليات تهريب مماثلة.

كما أنهم تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن في وقت سابق عن ضلوع جهات في سلطنة عمان تعمل على تزويد الحوثيين باسلحة نوعية عن طريقهم.