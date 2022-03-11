روسيا تخلط أوراق الحرب في أوكرانيا َوتدفع بمقاتلين من الشرق الأوسط

الجمعة 11 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي الروسي لبحث العملية العسكرية التي تقودها بلاده في أوكرانيا.

وأعرب بوتين عن دعمه لاقتراح تقدم به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بنقل أسلحة إلى الانفصاليين في منطقة دونباس الانفصاليين في أوكرانيا.

كما أكد بوتين أنه سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي أن "16 ألف متطوع مستعدون للقتال في دونباس".

وبحسب وسائل إعلام روسية، أمر بوتين بتسهيل إرسال مقاتلين "متطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.