أجهزة الأمن. تلقى القبض على صفقة صواريخ حرارية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية عبر منفذ شحن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه انتقادا حادا لتركيا بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي للجمهورية التركية الوجبة الشعبية التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل غريب روسيا تخلط أوراق الحرب في أوكرانيا َوتدفع بمقاتلين من الشرق الأوسط عملية عسكرية بين الرياض وواشنطن تنجح في تحرير شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى المليشيات الحوثية الحوثيون يحتجزون منزل احد قيادات حزب الإصلاح مصرع قيادي ميداني في مليشيات «الحوثي» وأحد مهندسي صناعة الألغام والمتفجرات رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن «فخ» بوتين للغرب: لن نقع فيه جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في اليمن انتكاسة جديدة تلاحق الميليشا.. مذكرة توقيف دولية لأعضاء بـ «حزب الله» في اغتيال الحريري
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي الروسي لبحث العملية العسكرية التي تقودها بلاده في أوكرانيا.
وأعرب بوتين عن دعمه لاقتراح تقدم به وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بنقل أسلحة إلى الانفصاليين في منطقة دونباس الانفصاليين في أوكرانيا.
كما أكد بوتين أنه سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي أن "16 ألف متطوع مستعدون للقتال في دونباس".
وبحسب وسائل إعلام روسية، أمر بوتين بتسهيل إرسال مقاتلين "متطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.