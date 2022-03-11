عملية عسكرية بين الرياض وواشنطن تنجح في تحرير شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى المليشيات الحوثية

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أفاد مصدر مطلع أن السعودية والولايات المتحدة نفذتا عملية مشتركة في يناير/كانون الثاني الماضي لتحرير شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن الشابتين (19 و20 عاما) نُقلتا جوا من صنعاء إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض،
حيث خضعتا للفحص الطبي قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة. وامتنع المصدر عن ذكر هوية الشابتين أو معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.
وبحسب المصدر فإن الشابتين المولودتين في اليمن ذهبتا إلى صنعاء في مارس/آذار 2021 لزيارة أقاربهما، قبل أن تفرَض عليهما قيود على تحركاتهما، ويصادر جوازي سفرهما،
وأضاف أن جماعة الحوثي أجبرت الفتاتين على الزواج. ووفق المصدر فإن العملية المشتركة السعودية الأميركية جاءت بطلب من واشنطن..
وأكدت وزارة الدفاع السعودية في بيان عملية تحرير الأسيرتين، قائلة إن سلاح الجو السعودي نقلهما من عدن إلى الرياض، وأضافت الوزارة أن العملية المشتركة تظهر "قوة العلاقات بين البلدين".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية الأميركية تأكيد عملية إنقاذ الأسيرتين، وقال في بيان "ساعدنا في عودة مواطنتين أميركيتين بسلام من منطقة في اليمن خاضعة حاليا لسيطرة الحوثيين".
وأضاف أن الخارجية الأميركية ممتنة لمساعدة "شركائنا السعوديين واليمنيين… في تسهيل مغادرتهما بأمان، ولدواعي الخصوصية لا يمكننا ذكر المزيد".